Xả súng chết người ngày khai mạc World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam an toàn

Hiện trường vụ xả súng bị phong tỏa ở trung tâm Auckland - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Vụ xả súng tại công trường xây dựng số 1 đường Queen, thuộc sở hữu của Tập đoàn Precinct khiến 3 người chết, 6 người bị thương gây chấn động New Zealand - đồng chủ nhà World Cup nữ 2023 và là nơi diễn ra lễ khai mạc giải vào chiều cùng ngày.

Ba người chết trong vụ xả súng tại Auckland, cách nơi đội tuyển nữ Việt Nam ở khoảng 600m

HLV Mai Đức Chung đã được thông báo về vụ xả súng. Toàn đội tuyển nữ Việt Nam được lệnh ở yên tại chỗ. Nhưng sau đó, tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập luyện kín (đóng cửa với giới truyền thông) sáng hôm nay tại sân tập Fred Taylor Park.

Theo lịch, toàn đội tuyển nữ cũng được nghỉ ngơi buổi chiều. Một vài cầu thủ ngày hôm qua dự kiến đi mua sắm linh vật và đồ lưu niệm World Cup tại khu vực cảng Auckland cũng dời ý định.

Tuyển nữ Việt Nam vẫn an toàn sau vụ xả súng ở TP Auckland sáng 20-7 - Ảnh: TRUNG NGHĨA

Đội tuyển nữ Việt Nam trú ngụ ở khách sạn Rydges được bảo vệ bởi cảnh sát New Zealand. Tâm lý các cầu thủ hôm nay ổn định.

Bạn Vi An, sinh viên truyền thông Trường đại học AUT, đang học tại lớp vào buổi sáng khi vụ xả súng diễn ra. Vi An cho biết nhà trường yêu cầu toàn bộ các sinh viên ở yên tại trường và đội bảo vệ túc trực. Các con đường xung quanh Trường đại học AUT và hiện trường (các phố Commerce, Lower Hobson, Quay…) đều bị phong tỏa.

Vi An cho biết: "Gia đình tôi đã mua hơn 20 vé khai mạc và chúng tôi vẫn muốn tham dự lễ khai mạc World Cup nữ. Vụ xả súng gây bàng hoàng, chấn động đất nước New Zealand bởi đây là nơi nổi tiếng an toàn và bình yên. Dù vậy, tôi vẫn tin tưởng vào lực lượng an ninh và cảnh sát New Zealand sẽ bảo vệ cho ngày khai mạc và giải đấu diễn ra tốt đẹp".

Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins chưa khẳng định liệu ông có xuất hiện trong buổi lễ khai mạc World Cup tối nay hay không