'Xá lợi tóc Phật' ở chùa Ba Vàng: Nếu trục lợi, luật pháp phải xử nghiêm

TS Hoàng Văn Chung

Tuy nhiên, ông Chung nêu rõ không chỉ Luật Tín ngưỡng tôn giáo mới điều chỉnh hành vi liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo mà chúng ta còn một số luật, nghị định khác cũng có thể vận dụng.

"Khi đã trục lợi tôn giáo, tín ngưỡng thì bản chất của hoạt động đó không phải là tôn giáo, tín ngưỡng nữa nên ta không phải sợ đến vấn đề bảo đảm quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng", TS Hoàng Văn Chung khẳng định.

Cụ thể, theo ông Chung, tại Điều 331 Bộ luật Hình sự quy định về hành vi lợi dụng các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức.

Hay mới đây nhất, Nghị định số 144/2021 của Chính phủ có quy định xử phạt về hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để tổ chức, thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

"Cơ quan quản lý Nhà nước cần vận dụng các quy định trong pháp luật, sai phạm đến đâu, xử lý đến đấy. Phải xử nghiêm, gương mẫu để ngăn chặn những tình trạng tương tự ở những nơi khác, hoặc trong tương lai lại xảy ra những sự kiện tương tự", TS Chung kiến nghị.

Về phía cơ quan quản lý tôn giáo, tín ngưỡng, ông Chung cho rằng cần xem xét hoạt động của các thành viên có đi đúng giáo lý, giáo luật không, đi đúng hiến chương, điều lệ đã cam kết trước Nhà nước không.

Nếu những sự việc đi xa rời sự quảng bá về chính pháp hoặc nằm ở những ranh giới chưa xác định rõ được thì tổ chức phải có trách nhiệm.

"Trong sự kiện chùa Ba Vàng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý khi câu chuyện đã xảy ra, ông Thích Trúc Thái Minh cũng chấp nhận kỷ luật. Tuy nhiên, về lâu dài Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải có cách xử lý nghiêm hơn, với người vi phạm 1 lần có thể người ta không cố ý, nhưng vi phạm đến lần thứ 2, thứ 3 thì phải có biện pháp mạnh hơn", TS Hoàng Văn Chung nói thêm.

