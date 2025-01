'Wicked' đứng đầu danh sách các đề cử của giải thưởng SAG

"Wicked," bộ phim chuyển thể từ vở kịch Broadway đình đám, đã giành được 5 đề cử, trong đó có giải diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên - giải thưởng cao nhất của SAG. Ngày 8/1, bộ phim ăn theo vở nhạc kịch nổi tiếng "Wicked" đã đứng đầu các hạng mục đề cử của giải thưởng Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG Awards), giải tiền Oscar quan trọng bậc nhất Hollywood. Theo thông tin từ SAG, "Wicked," bộ phim chuyển thể từ vở kịch Broadway đình đám, đã giành được 5 đề cử, trong đó có giải diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên - giải thưởng cao nhất của SAG, cùng với đề cử nữ diễn viên chính, nam và nữ diễn viên phụ, cùng với đoàn diễn viên đóng thế xuất sắc nhất. Mặc dù đã gặp khó khăn tại giải Quả cầu vàng, nơi chỉ giành được giải thưởng cho thành tích điện ảnh và phòng vé, song câu chuyện về hai nữ phù thủy “Wicked” đã có sự trở lại mạnh mẽ tại SAG với thêm đề cử cho Ariana Grande và Jonathan Bailey. Những bộ phim nổi bật khác tham gia tranh tài có thể kể đến “A Complete Unknown,” bộ phim tiểu sử về huyền thoại âm nhạc Mỹ Bob Dylan, với bốn đề cử và “Emilia Perez,” bộ phim đã giành chiến thắng lớn tại Quả cầu vàng về một trùm ma túy Mexico chuyển giới, cũng nhận được ba đề cử. Ngoài ra, bộ phim được yêu thích nhất tại Liên hoan phim Cannes "Anora" cũng nhận được ba đề cử, cùng với bộ phim kinh dị kể về quá trình bầu chọn Giáo hoàng "Conclave" cũng giành đề cử cho giải thưởng dàn diễn viên xuất sắc nhất. Tuy nhiên, “The Brutalist” - bộ phim tỏa sáng rực rỡ trong đêm trao giải Quả cầu vàng, chỉ nhận được một đề cử cho nam diễn viên Adrien Brody. Lấy bối cảnh hậu Chiến tranh thế giới lần thứ hai, "The Brutalist" là một bộ phim chính kịch sử thi kể về hành trình đầy xúc động của một nghệ sỹ Do Thái trên hành trình tìm lại bản ngã và đam mê nghệ thuật. Tài tử Adrien Brody sẽ cạnh tranh giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất với Ralph Fiennes (“Conclave”), Timothée Chalamet (“A Complete Unknown”), Daniel Craig (“Queer”) và Colman Domingo (“Sing Sing”). “Sao hạng A” Angelina Jolie, người thủ vai nữ ca sĩ opera Maria Callas trong bộ phim “Maria,” đã bất ngờ trượt mất đề cử SAG cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Thay vào đó, “Elphaba” Cynthia Erivo của “Wicked,” Demi Moore của “The Substance,” Pamela Anderson của “The Last Showgirl,” Karla Sofia Gascon của “Emilia Perez” và Mikey Madison của “Anora” đều là những cái tên nặng ký có thể trở thành chủ nhân của giải thưởng. Đáng chú ý, Nicole Kidman và Fernanda Torres cũng vắng mặt ở hạng mục này, mặc dù diễn xuất của họ được giới phê bình đánh giá cao. Bên cạnh đó, SAG năm nay cũng tôn vinh lĩnh vực truyền hình, với bộ phim truyền hình lịch sử Nhật Bản “Shogun” nhận được năm đề cử, sau thành công tại Emmys và Quả cầu vàng. Các đề cử của SAG Awards thường trùng với đề cử giải Oscar, do nhiều thành viên hiệp hội này cũng tham gia Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Giải thưởng tôn vinh diễn xuất nổi bật trong các phim truyền hình và điện ảnh và do các diễn viên Hollywood bầu chọn. Năm nay, lễ trao thưởng SAG sẽ được tổ chức vào ngày 23/2 tại Los Angeles và sẽ được phát trực tiếp trên nền tảng Netflix./.