WHO: Vaccine đầu tiên phòng chống sốt rét an toàn và hiệu quả

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa bệnh sốt rét cho trẻ em tại Gisambai, Kenya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/7, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus tuyên bố vaccine RTS,S phòng sốt rét do hãng dược phẩm GSK của Anh phát triển là loại vaccine "an toàn và hiệu quả" đồng thời giúp "giảm đáng kể bệnh sốt rét cấp tính."