Website cá độ, cờ bạc trái phép tăng theo độ hot của EURO 2024

Trên App Store, đã có nhiều ứng dụng núp bóng EURO 2024 để quảng cáo web cá độ trái phép. Người dùng vô tình cài đặt vào sẽ được chuyển đến trang cá cược về các trận đấu của Giải vô địch bóng đá châu Âu trên trình duyệt.



Ghi nhận của Cốc Cốc, chỉ tính trong 5 ngày đến 20/6, lượt tìm kiếm EURO 2024 đã tăng chóng mặt lên đến 4,7 lần so với trung bình của cả nửa tháng. Điều này cho thấy sức nóng của giải đấu EURO 2024 với người Việt Nam, cũng là dịp để các dịch vụ cá độ phi pháp lợi dụng hoạt động.





Mới nhất, đường dây cá độ bóng đá dựa trên các giải trong và ngoài nước (trong đó có EURO 2024) với trị giá giao dịch và cá cược khoảng 8 triệu USD/tháng vừa bị bắt giữ trong chuyên án do Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an Đà Nẵng) thực hiện với sự hỗ trợ của Cục A05.