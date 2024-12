WEAN Lê và HURRYKNG được 'đẩy thuyền' sau Anh trai, người trong cuộc nói gì?

Hậu '"Anh trai say hi", WEAN Lê và HURRYKNG bất ngờ phát hành ca khúc hát chung. Mới đây WEAN và HURRYKNG gây bất ngờ cho người hâm mộ khi ra mắt phiên bản mới của ca khúc Thờ ơ. So với bản cũ từng phát hành hồi tháng 8 của WEAN, phiên bản lần này có sự tham gia viết lời của HURRYKNG với giai điệu mới mẻ, đậm chất Hàn Quốc. Chia sẻ về sự kết hợp thú vị này, WEAN cho biết: "Lúc hoàn thành xong bản official của "Thờ ơ" mình có gửi cho Khang nghe đầu tiên, cũng từ rất lâu rồi mình ít gửi cho ai nghe nhạc trước khi drop lắm. Đến 1 ngày tự nhiên nghĩ lại lời khen của Khang một cách ngẫu nhiên, mình mở lời gửi Khang làm 1 bản feat. Lúc mình nhận lại demo mình "khoái" lắm luôn, có nhớ nói với Khang là nghe Hàn Quốc quá, mình thích verse này quá nên rủ làm MV luôn, lúc đầu kêu quay chơi chơi TikTok thôi, cuối cùng làm MV luôn". Về phần HURRYKNG, nói về cái bắt tay trong Thờ ơ, anh bày tỏ: "Chắc vì lỡ 'thờ ơ' với WEAN nên mình tham gia version mới để 'chuộc lỗi'. Mình cũng từng làm open verse 'Badbye' của anh WEAN, giờ được vô một bản chính thức thì mình mới là người kiên trì chứ, WEAN cũng hết thờ ơ với mình rồi!". Phần cuối MV còn có sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc là các thành viên thân thiết của WEAN trong Anh trai say hi như Nicky, Quân AP, Hùng Huỳnh, JSOL, Hải Đăng Doo, TAGE. Đây cũng là lời tri ân và cảm ơn của WEAN Lê đến khán giả và các anh em trong chương trình. "Anh trai say hi là quãng thời gian rất đẹp trong tuổi trẻ của tôi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận tình anh em chân thật như vậy. Mọi người cho tôi thấy những góc nhìn mới và thay đổi quan điểm, cách làm nghề của tôi khá nhiều. Cuộc sống tôi thời gian qua cũng tươi trẻ, vui vẻ hơn hẳn. Tôi ước có thể mời được tất cả anh trai nhưng lịch trình của anh em dày đặc, nhiều người không ở TPHCM vì bận chạy show", WEAN giải thích lý do không mời hết dàn Anh trai say hi tham gia MV. Từ trong cuộc thi, nhiều hội nhóm hâm mộ WEAN và HURRYKNG được thành lập, sở hữu lượng thành viên "khủng". Theo WEAN, sự thật là "thuyền này tự đẩy chứ có ai đẩy đâu". Anh nói rất vui khi được khán giả quan tâm và dành một sự yêu thương nhất định. "Tính ra tôi với HURRYKNG không nghĩ được mọi người yêu thương đến vậy. Tôi cũng không nghĩ sẽ quý HURRYKNG như vậy. HURRYKNG chân thật, tình cảm và tẻn tẻn (miêu tả ai đó ngộ nghĩnh và thích làm trò - PV). Tôi nghĩ ai bên cạnh HURRYKNG cũng sẽ thấy vui và quý bạn. Nhìn vậy thôi chứ tôi cũng hay la bạn, tại bạn ồn", WEAN bày tỏ. HURRYKNG cho biết anh thấy việc fan "đẩy thuyền" anh và bạn thân WEAN là điều khá hài hước. Đối với ca sĩ, tình anh em giữa anh và WEAN rất đặc biệt, đời thường có thể vui vẻ, ngẫu hứng nhưng cũng có lúc nói chuyện, cùng giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc. "Chúng tôi hay gọi điện, nhắn tin, hỏi thăm một cách rất ngẫu hứng và bất quy tắc, vào những khung giờ khó hiểu. Chúng tôi lúc cần vui thì rất vui, lúc cần chia sẻ nghiêm túc cũng dễ bộc bạch cùng nhau. Có thể vì quá khứ, hai anh em chúng tôi trải qua những vấn đề giống nhau nên rất dễ đồng cảm", HURRYKNG nói.