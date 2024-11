WEAN LE lộ thêm dấu hiệu gây hoang mang sau khi ngất xỉu đập mặt xuống đường

Sau Anh Trai Say Hi, WEAN sụt cân và có tình trạng sức khỏe đáng báo động. WEAN LE là một trong những anh trai được nhiều người biết đến và dành sự quan tâm đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi. Vì nhận được tình yêu thương của khán giả nên tần suất WEAN LE xuất hiện trong các hoạt động showbiz, sự kiện cũng nhiều hơn hẳn. Cho đến những ngày gần đây, nam rapper khiến công chúng lo lắng khi có nhiều dấu hiệu sức khỏe tụt dốc. Hậu chương trình, WEAN LE xuống 5kg, gầy đến mức anh cũng không nhận ra bản thân mình trong gương. Khi chạy show, WEAN LE ho nhiều, bước đi mệt mỏi, sau đó anh còn cho biết ngất xỉu đập mặt xuống đường, môi có vết thương hở. Tối 31/10, WEAN LE đăng clip trở lại phòng tập thể thao sau 2 tuần vắng bóng. Dù đã có thể nâng tạ nhưng WEAN LE lộ vẻ thất thần, chưa quen với nhịp vận động. Ngoài ra, có thể thấy các vết sẹo do xỉu giữa đường vẫn chưa lành hẳn. Tiếp đến, WEAN LE tiết lộ gặp thêm "kiếp nạn" mới chính là ăn uống vô cùng khó khăn vì vết thương trong miệng nay bị lở và loét. Nhiều người gửi lời nhắc nhở, mong WEAN LE cân bằng làm việc và nghỉ ngơi để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

WEAN LE trở lại tập luyện thể thao sau thời gian lộ tình trạng sức khỏe đáng báo động .

Nam rapper cho biết vết thương ở môi khiến anh gặp khó khăn trong việc ăn uống

Vì ngất giữa đường nên khuôn mặt WEAN bị thương ngoài da.

Anh cho biết đây là lần đầu tiên trong đời mệt đến xỉu ngoài đường. WEAN LE - tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998 là một trong những gương mặt nổi bật nhất lứa nghệ sĩ Gen Z. Được biết đến lần đầu với vai diễn trong phim điện ảnh Trường Học Bá Vương. Anh chàng Gen Z gây ấn tượng với vẻ ngoài ngổ ngáo, theo đuổi phong cách độc đáo và cực cá tính gây sốt giới trẻ. Anh hiện đang sở hữu một thương hiệu thời trang cá nhân, nhiều lần được các báo, trang tin dành cho giới trẻ ở Việt Nam nhắc đến với tư cách là một fashionista và từng xuất hiện trên ELLE Trung Quốc - một trong những tạp chí thời trang danh tiếng của thế giới. Tên tuổi WEAN LE được nhiều người chú ý, biết đến hơn khi anh tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi cách xử lý nếu gặp khó khăn, khủng hoảng, WEAN LE nói: "Mình phải nhận ra vấn đề và xử lý luôn. Như câu chuyện WEAN mất tự tin, đến một lúc nào đó mình sẽ nhận ra nguyên nhân không chỉ đến từ ngoại hình mà là rất nhiều thứ. Bạn xử lý xong vấn đề này sẽ đến vấn đề khác và WEAN xem đó như đề thi của cuộc sống này, ai giải trước thì người đó qua bài và WEAN nghĩ mình qua bài nào rồi sẽ chia sẻ với mọi người bài đó".

Sự nghiệp của WEAN có bước phát triển nhờ vào Anh Trai Say Hi.

Nam rapper cũng có cơ hội làm quen, kết bạn với nhiều anh trai sau chương trình. Theo Người Đưa Tin