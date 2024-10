Vượt xa loạt đối thủ cạnh tranh, ‘hạt ngọc’ Việt Nam có giá đắt đỏ nhất thế giới

Giá gạo của hàng loạt đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Pakistan, Ấn Độ… lao dốc mạnh, còn “hạt ngọc” của Việt Nam ổn định và đang đắt đỏ nhất thế giới. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, trong phiên giao dịch ngày 10/10, giá gạo 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 538 USD/tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 40 USD/tấn, hơn hàng Pakistan và Ấn Độ lần lượt là 51 USD/tấn và 49 USD/tấn. Những ngày qua, trên thị trường gạo toàn cầu, giá loại lương thực này biến động theo xu hướng giảm mạnh khi Ấn Độ quyết định bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati từ ngày 28/9. Theo đó, giá gạo Thái Lan từ mức 567 USD/tấn ngày 27/9 (trước khi Ấn Độ gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu) đến ngày 10/10 đã giảm mạnh 69 USD/tấn (tương đương giảm 12%) về mức 498 USD/tấn. Giá gạo Pakistan cũng giảm mạnh 45 USD/tấn, tương đương giảm 8,5% về mức 487 USD/tấn. Gạo Việt Nam từ mức 562 USD tấn giảm về 538 USD/tấn. So với các đối thủ là Thái Lan và Pakistan, giá “hạt ngọc” của Việt Nam có mức giảm nhẹ nhất, chỉ 4,2%. Nhờ sự ổn định này, gạo Việt đã vượt xa các đối thủ cạnh tranh, tiếp tục có giá đắt đỏ nhất thế giới. Còn so với ngày 19/7/2023 (thời điểm trước khi gạo sốt giá trên toàn cầu), gạo Việt Nam đang có mức giá tương đương. Trong khi đó, gạo Thái Lan đang thấp hơn mức 541 USD/tấn tới 43 USD/tấn. Doanh nghiệp ngành gạo nhận định, gạo Việt Nam khó giảm giá sâu, về dưới 500 USD/tấn. Bởi, các quốc gia như Philippines, Indonesia và Malaysia vẫn tăng mua mạnh, trong khi nguồn cung nội địa của nước ta còn không nhiều cho xuất khẩu. Chia sẻ về hoạt động xất khẩu gạo Việt Nam trước bối cảnh Ấn Độ gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, hiện gạo Việt Nam đã có thị phần, giá trị, chất lượng tương đối ổn định. Trong 9 tháng vừa qua, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo, thu về 4,37 tỷ USD, giá trị tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông cũng nhấn mạnh, hệ sinh thái trong chuỗi giá trị gắn với thị trường của ngành hàng lúa gạo Việt Nam vẫn được vận hành tương đối chặt chẽ, bài bản. Thế nên, việc biến động do lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được gỡ bỏ sẽ không ảnh lớn tới ngành hàng này của nước ta. Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam dự kiến đạt 7-7,5 triệu tấn trong niên vụ tới. Các mặt hàng gạo hữu cơ, gạo thơm… của Việt Nam được nhiều nước ưa chuộng nhờ sản phẩm đa dạng và chất lượng, giúp duy trì giá bán cao hơn so với Ấn Độ và Thái Lan.