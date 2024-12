Vượt Việt Nam và Indonesia, tuyển Thái Lan đắt giá nhất AFF Cup 2024

Đội hình tuyển Thái Lan vượt Việt Nam và Indonesia, được định giá cao nhất AFF Cup 2024. Trước thềm AFF Cup (ASEAN Cup) 2024, các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á đã công bố đội hình chính thức tham dự giải. Theo đó, chuyên trang Transfermarkt đã thống kê về giá trị đội hình của các đội tuyển. Tuyển Thái Lan sở hữu đội hình đắt giá nhất AFF Cup với 7,35 triệu euro (khoảng 197 tỉ đồng). Trong đó, tiền đạo 26 tuổi - Supachok Sarachat được định giá cao nhất trong lực lượng “Voi chiến” và cả AFF Cup 2024 với giá trị 900.000 euro. Tuyển Thái Lan đắt giá nhất AFF Cup 2024. Ảnh: FAT Không kém cạnh đồng đội, chân sút trẻ Suphanat cũng được định giá 800.000 euro, con số vượt trội so với nhiều tiền đạo khác tại giải vô địch Đông Nam Á năm nay. Việc sở hữu dàn cầu thủ nổi tiếng, được đánh giá cao giúp Thái Lan vượt Việt Nam và Indonesia. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đứng vị trí thứ 2, chỉ kém 100.000 euro so với Thái Lan. “Những chiến binh sao vàng” được định giá 7,25 triệu euro (khoảng 194 tỉ đồng) - một con số tương đối cao. Tuyển Việt Nam được định giá cao thứ hai tại AFF Cup 2024. Ảnh: VFF Trong đó, cầu thủ được định giá cao nhất trong đội hình Việt Nam là thủ môn Nguyễn Filip - 550.000 euro. Tân binh nhập tịch Nguyễn Xuân Son cao thứ 2 với 500.000 euro. Nguyễn Hoàng Đức và Phạm Tuấn Hải có cùng mức giá 400.000 euro. Ngoài ra, giá trị đội hình tuyển Malaysia đứng thứ 3 với 3,75 triệu (khoảng 100 tỉ đồng), một khoảng cách khá xa so với Việt Nam và Thái Lan. Các đội bóng còn lại đều được định giá dưới mức 4 triệu euro. Về phía Indonesia, năm nay, đội bóng xứ Vạn đảo chỉ mang lực lượng nòng cốt là cầu thủ trẻ tham dự AFF Cup 2024 với độ tuổi trung bình chỉ 20,9. Vì thế, chuyên trang Transfermarkt xếp Indonesia ở thứ 7 với giá trị đội hình là 2,98 triệu euro (khoảng 80 tỉ đồng). Tuyển Indonesia chỉ mang đội hình trẻ dự AFF Cup 2024. Ảnh: PSSI Xếp cuối cùng ở khu vực Đông Nam Á là Timor Leste với giá trị 1,16 triệu euro (khoảng 31 tỉ đồng). AFF Cup 2024 bắt đầu khởi tranh từ ngày 8.12.2024, kết thúc bằng trận chung kết diễn ra ngày 5.1.2025. Giải đấu năm nay có 10 đội bóng tham dự, được chia thành 2 bảng đấu. Bảng A gồm có Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Bảng B có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Philippines, Myanmar và Lào. Huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò sẽ có trận ra quân gặp Lào vào ngày 9.12. Kế tiếp, đội sẽ chạm trán Indonesia (15.12), Philippines (18.12) và Myanmar (21.12).