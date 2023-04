Vượt 600km tái thả 15 cá thể tê tê java quý hiếm

Để tái thả các cá thể tê tê về tự nhiên, lực lượng cứu hộ phải vượt quãng đường 600km (Ảnh: SVW).

Chuyến tái thả kéo dài 1 ngày 1 đêm với quãng đường di chuyển 600 km, từ VQG Cúc Phương (Ninh Bình) vào VQG Pù Mát (Nghệ An). Do đường vào bị sụt lún do mưa, để đảm bảo an toàn cho động vật và đoàn tái thả, các cá thể tê tê đã được chuyển từ hộp vận chuyển vào các túi vải. Sau đó đoàn di chuyển sâu vào khu vực tái thả bằng xe máy.

Tê tê là loài hoạt động về đêm nên việc tái thả cũng diễn ra vào ban đêm. Sau khi được tự do, các cá thể thường di chuyển rất xa để đi tìm chỗ trú ẩn an toàn. Trước mỗi đợt tái thả, đội nghiên cứu của SVW cũng sẽ phân tích tìm các môi trường sống phù hợp cho từng loài.