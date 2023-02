Vương Anh Tú từng mất người yêu vì 'Tuesday'

Your browser does not support the video tag.

Lựa chọn chủ đề này, Vương Anh Tú cho biết anh sẽ khai thác một góc nhìn khác về người thứ ba. "Một chuyện tình tan vỡ không chỉ có người thứ ba có lỗi. Nếu trách người thứ ba chen vào phá vỡ gia đình mình thì cũng nên trách bản thân mình đã để người thứ ba có cơ hội xuất hiện", nam ca sĩ nói.

Không chỉ chia sẻ về góc nhìn mới, Vương Anh Tú còn tiết lộ Tuesday có một phần câu chuyện của chính bản thân anh.