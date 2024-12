Vườn hồng Mộc Châu khiến hội chị em mê mẩn tìm đến

Vườn hồng với những trái chuyển sang màu cam đậm trơ trụi lá giữa mùa đông đang là điểm đến yêu thích của du khách khi lên Mộc Châu. Một trong những “đặc sản ảnh” của Mộc Châu (Sơn La) vào tháng 12 chính là những trái hồng chuyển sang màu cam sẫm rất đẹp. Những ngày này, bạn sẽ thấy khá nhiều khách du lịch đăng ảnh check-in trong khung cảnh vườn hồng trĩu quả. Bởi đây là một trong những điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá Mộc Châu vào mùa thu – đông. Chủ vường hồng Bà Thông (Tiểu khu Mía đường, thị trấn Nông trường Mộc Châu) cho biết, dịp cuối tuần, có khoảng 500-700 lượt khách đến với vườn hồng của chị. Đây là hình ảnh những trái hồng khi mới vào mua do du khách chụp. Hồng lúc này chỉ mới chín ương. Đây là loại hồng vuông – trái to và trĩu quả. Lúc bắt đầu vào mùa vẫn còn nhiều lá xanh trên cây. Khu vườn rộng tận 2ha, mùa xuân bạn sẽ được lạc bước vào hoa mận, hoa cải. Còn từ mùa thu cho đến Tết Nguyên đán, đây là thế giới của những trái hồng và hội chị em phụ nữ mộng mơ. Tháng 11, hồng chuyển màu – thay vì trái còn hơi xanh như trước, giờ đây trên cây là những chùm lúc lỉu trái sẫm màu cam đẹp mắt. Lá cũng đã bắt đầu rụng hoặc úa dần. Những trái hồng to, khi ăn thì ngọt mát. Đây là giống hồng có nguồn gốc từ Nhật Bản, được trồng nhiều tại Mộc Châu từ hơn 10 năm trước. Giờ, hồng vuông không chỉ trở thành một trong những loại quả nổi tiếng của Mộc Châu mà vườn hồng còn là điểm đến thu hút khách du lịch. Các chị em thường diện trang phục đơn giản, hoặc theo xu hướng vintage để phù hợp với khung cảnh nơi đây. Về thời gian, bạn có thể đến vào bất kỳ giờ nào trong ngày miễn đừng quá muộn. Nếu muốn có cảm giác bình yên, nhẹ nhõm, bạn chọn thời điểm buổi sáng. Nếu muốn có khung cảnh lãng mạn hơn, bạn đến vào lúc hoàng hôn sắp buông xuống, bắt lấy những tia nắng cuối ngày và ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu xuống khu vườn. Tuy nhiên, bây giờ đã vào đông, vì vậy để chụp hoàng hôn bạn cần đến sớm để chuẩn bị bối cảnh, góc chụp… Bởi mặt trời xuống núi rất nhanh, nắng tắt sớm. Vào Tết, khi mùa hồng kết thúc, nơi đây sẽ có hoa mận, hoa lê, hoa cải. Tháng 4, tháng 5 khách sẽ được trải nghiệm hái mận. Tháng 6 khách sẽ có trải nghiệm hái lê đường. Tới tháng 9, 10 lại vào mùa thưởng thức và hái hồng giòn. Và cuối vụ là hồng ngâm.