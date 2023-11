Vũng Tàu: Phục hồi điều tra vụ bé 11 tháng tử vong tại nơi giữ trẻ

Phục hồi điều tra sau 7 tháng cháu bé tử vong

Ngày 10/11, trả lời VTC News, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu bé 11 tháng tuổi.

Bệnh viện Bà Rịa xác định, cháu H. ngưng tim, ngưng thở trước nhập viện.

“Vụ việc đang được Công an TP Vũng Tàu thụ lý, hơn nữa tiến độ điều tra và kết quả ban đầu thì lực lượng Công an TP Vũng Tàu đã trao đổi với gia đình cháu bé. Cụ thể, căn cứ vào kết luận giám định, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu trả lời không xác định được thời điểm, thời gian những tổn thương ở trên não vốn là nguyên nhân chính dẫn đến cháu bé tử vong.

Hiện tại đã có kết quả giám định nên cơ quan công an đã phục hồi điều tra theo quy định. Về phía Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc, khẩn trương điều tra đúng theo quy định của pháp luật”, Đại tá Thảo nói.

Theo đó, danh tính cháu bé tử vong được xác định là N.N.G.H. (11 tháng tuổi), con gái của chị Đ.T.K.L. (SN 1995, ngụ TP Vũng Tàu).

Liên quan đến sự việc trên, ngày 10/11, Cơ quan Công an TP Vũng Tàu đã mời chị Đ.T.K.L. mẹ cháu bé lên làm việc. Tại đây, cơ quan công an đã cung cấp cho gia đình 2 văn bản gồm: Thông báo Kết luận giám định; Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.