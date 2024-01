Vùng 5 Hải quân: Nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Cùng với đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện, Vùng chú trọng nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu. Trong đó, đơn vị tập trung quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, hướng dẫn của trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Chủ động phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các đơn vị, lực lượng liên quan, nhất là lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Quân chủng phòng không - không quân… quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công.

Chỉ đạo lực lượng tuần tra, tuần tiễu và trinh sát, nắm chắc tình hình trên không, trên biển. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định; tổ chức cho các lực lượng thực hành thuần thục các bước chuyển trạng thái SSCĐ, tập trung vào lực lượng Hải quân đánh bộ, đơn vị tàu, pháo phòng không.

Bốn là, phát huy nội lực, làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần phục vụ nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵnsàng chiến đấu. Vùng chủ động bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, tàu, xe phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện nền nếp, hiệu quả các chế độ, quy định công tác kỹ thuật; kết hợp bảo quản, bảo dưỡng với quản lý, khai thác hiệu quả vũ khí, trang bị, phương tiện, tàu, xe... theo nội dung Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; chú trọng hướng dẫn các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe bộ đội; xây dựng các phương án bảo đảm hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ dài ngày trên biển; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Năm là, đẩy mạnh phong trào thi đua trong huấn luyện, nhiệm vụsẵn sàng chiến đấu. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Vùng đã bám sát thực tiễn tình hình nhiệm vụ, công tác Thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, triển khai tích cực, toàn diện, đúng trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến trên nhiều mặt. Riêng trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Vùng phát động phong trào thi đua hằng năm, kết hợp với các đợt thi đua cao điểm, đột kích trong diễn tập, bắn đạn thật, tuần tra, tuần tiễu, trinh sát, tuần tra chung.

Mặt khác, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cổ động trong huấn luyện; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt kết quả cao trong huấn luyện. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua huấn luyện giỏi với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, tạo động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân chủng Hải quân và Vùng 5 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đòi hỏi công tác quân sự, quốc phòng nói chung, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nói riêng phải được nâng cao hơn nữa và ngày càng đi vào thực chất.

Phát huy truyền thống 45 năm Chiến thắng Chiến dịch đổ bổ đường biển Tà Lơn cùng kết quả đã đạt được, Vùng 5 Hải quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.