Vừa ra tù vì tội giết người, gã đàn ông lại gây loạt vụ trộm xe máy ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ Võ Văn Lắm (46 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) - nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối tháng 10/2023, qua công tác quản lý tại địa phương, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ nắm được thông tin một nhóm người có hành vi trộm cắp xe máy liên quận, huyện tại TP Đà Nẵng.

Do phạm vi gây án trải rộng, nhóm trộm cắp lại có nhiều phương thức, thủ đoạn để đối phó nên Công an quận Cẩm Lệ chuyển nguồn tin trên cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng để phối hợp xác minh.