Vừa đi hơn 100 km, siêu xe Ferrari 296 của nữ đại gia Đồng Tháp bán lỗ 3 tỷ

Chiếc siêu xe Ferrari 296 GTB của đại gia Đồng Tháp vừa lăn bánh hơn 100 km đã mất giá tới 3 tỷ đồng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Thị trường siêu xe thời gian qua có nhiều biến động về giá khi nhiều chiếc xe giảm giá mạnh dù mới sử dụng trong thời gian ngắn. Một số xe thậm chí còn như mới nhưng đã được người bán hạ giá lên tới hàng tỷ đồng để tìm kiếm khách hàng tiềm năng sau thời gian dài rao bán. Ảnh: VietNamNet Chiếc Ferrari 296 này là một ví dụ điển hình. Theo tìm hiểu của VietNamNet, xe thuộc đời 2022, đăng ký lần đầu vào năm 2023 và đặt mua chính hãng bởi một đại gia sống tại Hà Nội. Tới đầu năm 2024, siêu xe này xuất hiện trên thị trường xe cũ với giá bán hơn 22 tỷ đồng cùng odo 3.300 km. Ở thời điểm mua mới, xe có giá lăn bánh hơn 24 tỷ đồng. Ảnh: Quốc Cường La Cách đây không lâu, xe được một nữ đại gia mua lại và đăng ký biển số tỉnh Đồng Tháp. Đáng chú ý, chỉ sau thời gian ngắn, chủ xe đã bán lại. Cụ thể, “siêu ngựa Ý” đang được showroom kinh doanh xe tại TP.HCM chào bán với giá 19,5 tỷ đồng cùng mức odo vỏn vẹn hơn 3.400 km. Ảnh: Quốc Cường La Như vậy, đại gia Đồng Tháp đã chỉ khoản lỗ lên tới 3 tỷ đồng sau khi cầm lái chưa đầy 200 km. Mức khấu hao này khiến nhiều người không khỏi giật mình. Thực tế, theo chia sẻ của một người buôn xe, do xe thuộc đời 2022 và hiện tại sắp hết năm 2024, nếu showroom mua lại với giá trên 20 tỷ có thể sẽ chịu khoản lỗ không hề nhỏ khi bước sang năm 2025, đặc biệt với những siêu xe giá trị cao đang kén khách hiện nay. Ảnh: VietNamNet Sau gần 2 năm sử dụng, giá trị chiếc Ferrari 296 đã giảm khoảng 20% dù mới lăn bánh hơn 3.400 km. Mức khấu hao này chưa nhiều so với một số siêu xe khác trên thị trường hiện nay như chiếc McLaren 765LT odo hơn 2.000 km bán giá rẻ hơn xe mới tới 10 tỷ đồng, hoặc chiếc Maserati MC20 hạ giá hơn 3 tỷ đồng dù chưa lăn bánh. Ảnh: Vũ Hoàng Long Về cơ bản, ngoại thất chiếc Ferrari 296 GTB (bản mui cứng) vẫn còn rất mới. Nước sơn nguyên bản màu vàng bóng Giallo Modena giúp xe trở thành chiếc 296 duy nhất Việt Nam mang tông màu này. Tuy nhiên, xe chỉ có một số tùy chọn cơ bản với một số chi tiết làm bằng vật liệu composite kèm bộ mâm 5 chấu kép kích thước 20 inch. Ảnh: Vũ Hoàng Long Do sử dụng ít, không gian cabin xe chưa xuất hiện dấu hiệu “lão hóa”. Ghế thể thao bọc da màu đen không có các vết nhăn, vẫn giữ được độ căng của da. Tông màu đen chủ đạo được chủ cũ chọn đường chỉ khâu và đường viền màu vàng tạo điểm nhấn. Xe có tùy chọn ốp sợi carbon trên vô-lăng và táp-lô bên ghế phụ, đi kèm một màn hình nhỏ. Ảnh: VietNamNet Ferrari 296 GTB là mẫu siêu xe đường trường đầu tiên sử dụng lại loại động cơ 6 xy-lanh, kể từ khi mẫu Dino 246 GT được Ferrari trình làng vào năm 1974. Tuy nhiên, hệ truyền động của xe lại là dạng hybrid, kết hợp giữa động cơ V6 tăng áp kép 2.9 lít và mô-tơ điện, cho ra công suất tối đa 819 mã lực và mô-men xoắn cực đại 740 Nm. Xe có thể bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ tốn 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Ferrari 296 GTS (bên trái) và 296 GTB (bên phải) của 2 đại gia Sài Gòn Tính đến hiện tại, thị trường Việt Nam đã có khoảng 5 chiếc Ferrari 296, bao gồm 3 chiếc bản mui cứng (GTB) và 2 chiếc bản mui trần (GTS). Tất cả đều nhập khẩu thông qua đơn vị phân phối chính hãng. So với bản mui cứng có giá khởi điểm hơn 21 tỷ đồng, giá bán bản mui trần cao hơn khoảng 2 tỷ đồng. Tin bài cộng tác gửi về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!