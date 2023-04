Vụ xe tông thiếu tá CSGT và hai người dân: Danh tính tài xế vừa bị khởi tố

Chiều 27/4, theo thông tin từ Công an tỉnh Long An, Cơ quan CSĐT tỉnh này đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra tội giết người.

Trước đó, công an đã tạm giữ Thanh để điều tra hành vi giết người, 4 người khác bị điều tra về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.