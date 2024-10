Vụ xe lật đè chết 3 người: Kiểm tra ma tuý, nồng độ cồn với tài xế

Tối 20-10, Công an tỉnh Bình Định đã xác định được danh tính tài xế lái xe tải gây tai nạn giao thông khiến 3 người chết ở TP Quy Nhơn Hiện trường vụ xe lật đè chết 3 người Theo đó, người điều khiển xe tải chở dăm gỗ là Nguyễn Minh Tâm (34 tuổi; ngụ xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). 3 nạn nhân tử vong thương tâm trong vụ tai nạn được xác định là anh Nguyễn Thọ Phúc (31 tuổi; quê tỉnh Nghệ An), hiện đang công tác tại một đơn vị quân đội đóng tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cùng 2 cháu con đồng nghiệp của anh Phúc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định tài xế Nguyễn Minh Tâmâm tính với nồng độ cồn và ma túy. Như đã thông tin, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 20-10, trên địa bàn TP Quy Nhơn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ. Thời điểm này, xe tải chở dăm gỗ BKS 77H-025.17 do Nguyễn Minh Tâm điều khiển, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1D, hướng từ tỉnh Phú Yên về huyện Tuy Phước (Bình Định). Khi đến vòng xoay trước trụ sở UBND phường Quang Trung, TP Quy Nhơn thì chiếc xe tải bất ngờ bị lật ngang đè trúng 3 người đi trên xe máy đang lưu thông phía trước. Hậu quả cả 3 người này đều tử vong tại chỗ. Ngay khi tiếp nhận sự việc, ngành chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp cứu hộ, đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định dùng các thiết bị chuyên dụng, nâng thùng xe chở dăm và đưa các nạn nhân ra bên ngoài.