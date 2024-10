Vụ xe chở dăm gỗ lật cướp 3 mạng người: Xe chạy quá tốc độ

Liên quan vụ xe tải chở dăm gỗ lật đè chết 3 người tại thành phố Quy Nhơn, bước đầu cơ quan chức năng tỉnh Bình Định xác định xe tải chạy vượt tốc độ cho phép. Ngày 21/10, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, chủ trì cuộc họp giải quyết hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong trên quốc lộ 1D (đoạn ngã 5 Tây Sơn, thuộc phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn) xảy ra vào lúc 10h16 ngày 20/10. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng đơn vị chức năng liên quan đã đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát và hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn với số tiền 5 triệu đồng/gia đình. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, họp chỉ đạo liên quan đến vụ xe chở dăm gỗ lật khiến 3 người đi đường tử vong (Ảnh: Thùy Trang). Cơ quan Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã làm việc với tài xế xe tải chở dăm gỗ. Qua kiểm tra, tài xế không vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chạy vượt tốc độ cho phép (tốc độ quy định 40km/h). Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị đã thảo luận, đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải của xe chở hàng, xe container, xe khách; xử lý tình trạng tài xế phóng nhanh, vượt ẩu, nghe điện thoại khi điều khiển phương tiện; công tác quản lý các đơn vị đăng kiểm tư nhân trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho rằng đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây ra hậu quả rất đau lòng. Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người đi đường tử vong (Ảnh: Doãn Công). Ông Phạm Anh Tuấn giao Công an tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm; xác định rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan để chấn chỉnh, góp phần hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra trong thời gian tới. "Các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc các chỉ đạo liên quan tới lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các tài xế, doanh nghiệp vận tải vi phạm, đặc biệt là lỗi vi phạm tốc độ. Cơ quan chức năng liên quan thống kê, làm rõ những tài xế vi phạm đã theo học và được cấp giấy phép lái xe tại trung tâm đào tạo nào và thông báo về đơn vị đó để có giải pháp chấn chỉnh", Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu. Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 10h16 ngày 20/10, xe tải mang BKS 77H-025.xx do anh Nguyễn Minh Tâm (34 tuổi, trú tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1D; khi qua khỏi vòng xoay ngã 5 đường Tây Sơn - Nguyễn Thái Học, bất ngờ bị lật đè lên xe máy chở 3 người khiến cả 3 tử vong tại chỗ. Danh tính 3 nạn nhân gồm: T.N.N. (9 tuổi), P.B.G.B. (9 tuổi), cùng trú thành phố Quy Nhơn và anh N.T.P. (31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An).