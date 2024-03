Vụ VNDIRECT bị tấn công: Phải rà soát hệ thống giao dịch chứng khoán trước 15/4

Bên cạnh đó, các đơn vị cần rà soát, đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam; Thực hiện định kỳ săn lùng mối nguy hại để phát hiện kịp thời các dấu hiệu hệ thống bị xâm nhập.

Tổ chức thực thi hiệu quả, thực chất, thường xuyên, liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp, đặc biệt là nâng cao năng lực của lớp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp và duy trì liên tục, ổn định kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Các công ty chứng khoán cũng được yêu cầu kiểm tra, cập nhật các bản vá an toàn thông tin cho các hệ thống quan trọng theo cảnh báo của Cục An toàn thông tin và các cơ quan, tổ chức liên quan. Định kỳ kiểm tra, đánh giá và rà soát để phát hiện kịp thời các lỗ hổng an toàn thông tin, các điểm yếu đang tồn tại trên hệ thống.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc trường hợp cần hỗ trợ giám sát, xử lý ứng cứu sự cố đề nghị liên hệ với Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) thông qua các đầu mối:

- Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), điện thoại 024.3640.4421 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317, thư điện tử: ir@vncert.vn;

- Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), điện thoại: 024.32091.616 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng hỗ trợ giám sát, cảnh báo sớm 033.6666.905, thư điện tử: ais@mic.gov.vn.

- Phòng An toàn hệ thống thông tin, Cục An toàn thông tin (hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ), điện thoại: 036.9596.886, thư điện tử: athttt@mic.gov.vn.

Các chuyên gia an toàn thông tin cũng cho rằng vụ việc hệ thống VNDIRECT bị tấn công là cảnh báo để tất cả các công ty chứng khoán cũng như tổ chức tài chính cần chủ động rà soát lại hệ thống đảm bảo an ninh mạng. Công ty chứng khoán cũng là một trong những tổ chức đầu tư nhiều cho hệ thống công nghệ thông tin trong đó có an ninh mạng./.