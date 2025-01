Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng: Sẽ không kháng cáo nếu tòa phán trả thưởng

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế khẳng định, nếu tòa án phán quyết tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng hợp lệ, doanh nghiệp sẽ trả thưởng ngay mà không kháng cáo. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, xác nhận vụ tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị doanh nghiệp này từ chối trả thưởng vì không còn nguyên hình khuôn khổ đã được Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy (thành phố Huế) thụ lý. Theo ông Phước, sự việc đúng sai phải chờ đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. Trong trường hợp cơ quan tố tụng phán xét tờ vé là hợp lệ, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế phải trả thưởng cho khách hàng, doanh nghiệp sẽ chấp hành ngay, không kháng cáo. Những tập vé số bị chặt góc sau khi thu hồi, tiêu hủy do không bán hết trước thời gian bắt đầu quay số 30 phút (Ảnh: Vi Thảo). Ông Phước cho biết, tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối là vé thật và đã được khẳng định qua kết quả giám định của cơ quan công an. Tuy nhiên, theo quy định trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế không thể trả thưởng vì tờ vé không còn nguyên hình khuôn khổ. Giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế lý giải, tờ vé trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng có thể trả thưởng ngay là do nó chỉ bị rách một đường, khi ghép lại, tờ vé vẫn nguyên hình khuôn khổ. Trong khi đó, tờ vé trúng giải 2 tỷ đồng bị rách ở vị trí trùng với vị trí chặt góc khi tiêu hủy vé trước giờ quay số, khách hàng làm mất mảnh rách nên không có gì để ghép lại. "Nếu mảnh rách rời vẫn còn và khi ghép lại, công an giám định là từ một tờ gốc, bảo đảm yếu tố nguyên hình khuôn khổ thì công ty đã trả ngay cho bà Nguyệt, chứ không cần đưa vụ việc ra tòa án", ông Phước cho hay. Liên quan đến câu chuyện phí giám định, ông Phước cho biết khi hay tin khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, bản thân ông và một lãnh đạo khác trong công ty đã dùng tiền cá nhân để hỗ trợ lại cho bà Nguyệt. Về việc nhiều chủ đại lý cấp dưới, người bán vé số dạo phản ánh khách hàng tẩy chay vé số kiến thiết Thừa Thiên Huế sau khi xảy ra vụ việc, ông Phước cho rằng không thể đánh giá được tác động vì có nhiều yếu tố. Thời điểm xảy ra vụ việc, điều kiện thời tiết tại Huế tương đối bất lợi, mưa nhiều, nhưng tổng doanh thu 2 tháng 11 và 12/2024 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế vẫn đạt bằng cùng kỳ năm 2023. Như Dân trí đã phản ánh, bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) mua 2 tờ vé số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế, có ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F), phát hành ngày 14/10. Trong kỳ quay mở thưởng cùng ngày, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Do sơ suất, bà Nguyệt để tờ vé số trúng thưởng giải đặc biệt bị ướt nước mưa, thay đổi hình dạng so với ban đầu. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế chỉ chấp nhận trả thưởng vé số trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng, còn tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng. Để bảo vệ quyền lợi của mình, bà Nguyệt nộp đơn khởi kiện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế tại Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy. Bà Nguyệt đã có đơn ủy quyền cho luật sư thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.