Vụ vé số trúng 2 tỷ đồng: Công an từ chối cung cấp kết quả giám định

Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế từ chối cung cấp kết quả giám định tờ vé số trúng thưởng theo đề nghị của bà Nguyễn Thị Nguyệt. Chiều 25/12, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, Giám đốc Công ty luật Kỷ Nguyên và Cộng Sự, cho biết, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thông báo từ chối cung cấp kết quả giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Theo thông báo của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị này nhận được đơn đề nghị cung cấp kết quả giám định tờ vé số nói trên của bà Nguyễn Thị Nguyệt vào ngày 16/12. Cơ quan công an từ chối thông báo kết quả giám định tờ vé số trúng giải 2 tỷ đồng cho bà Nguyệt (Ảnh: Công Bính). Sau khi xem xét đơn, cơ quan công an từ chối thông báo kết quả giám định cho bà Nguyệt với lý do bà này không phải chủ thể yêu cầu giám định. Cơ quan giám định có nghĩa vụ không thông báo kết quả giám định cho bà Nguyệt, trừ trường hợp được chủ thể đã yêu cầu giám định đồng ý bằng văn bản. Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Văn Kỷ, cho biết, cơ quan công an từ chối thông báo kết quả giám định cho bà Nguyệt là đúng. Tuy nhiên, việc Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế vận dụng tiền của bà Nguyệt để làm giám định là không hợp lý. Theo luật sư Kỷ, ông và thân chủ sẽ yêu cầu Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, nơi thụ lý vụ án mời Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế làm việc, cung cấp kết quả giám định hoặc có văn bản yêu cầu cơ quan công an cung cấp kết quả giám định. Như Dân trí đã phản ánh, bà Nguyễn Thị Nguyệt mua 2 tờ vé số của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, có ký hiệu H83-24 (10.000 đồng/vé), gồm một tờ mang số dự thưởng 386552 (F) và một tờ mang số 486552 (F), phát hành ngày 14/10. Trong kỳ quay mở thưởng cùng ngày, tờ vé số 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng. Do sơ suất, bà Nguyệt để tờ vé số trúng thưởng giải đặc biệt bị ướt nước mưa, thay đổi hình dạng so với ban đầu. Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ chấp nhận trả thưởng vé số trúng giải phụ đặc biệt trị giá 50 triệu đồng; còn tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng. Sau đó, bà Nguyệt đã chi số tiền 12 triệu đồng cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu cơ quan công an giám định tờ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng nói trên. Dù đã nhận được kết quả giám định từ cơ quan công an, nhưng đến nay Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế không cung cấp kết quả này cho bà Nguyệt. Để bảo vệ quyền lợi của mình, bà Nguyệt nộp đơn khởi kiện Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế ra tòa án. Bà Nguyệt đã có đơn ủy quyền cho Công ty luật Kỷ Nguyên và Cộng Sự thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.