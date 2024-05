Vụ tranh chấp đất đai lớn nhất miền Trung: Bộ Công an đề nghị điều tra, làm rõ

Mới đây, ngày 4/5, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã họp các đơn vị, sở ngành để giải quyết khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết các nội dung liên quan đến các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn). Trong đó, tại cuộc họp ngày 5/4/2024 do Cục THADS tỉnh tổ chức, Công ty CP Bách Đạt An có cam kết hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước trong tháng 4/2024 tuy nhiên đến nay do khó khăn chưa thực hiện được.

Đại diện Bách Đạt An cũng cho biết, sẽ hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước sau 20 ngày từ ngày họp và chứng minh năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án để được gia hạn trước ngày 4/6/2024. Trong đó, bao gồm kinh phí đảm bảo thực hiện nghĩa vụ ký quỹ các dự án, kinh phí để chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng theo yêu cầu của UBND thị xã Điện Bàn, kinh phí tiếp tục triển khai thi công và các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cũng đã đề xuất xem xét thu hồi, chấm dứt hoạt động các dự án do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Trong khi đó, đại diện phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Các dự án của Công ty CP Bách Đạt An đầu tư và các vi phạm của công ty đã được Cơ quan CSĐT thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan và đã được Ban Chỉ đạo phòng chống tham tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, và Bộ Công an cũng đã đề nghị điều tra xử lý. Do đó, đề nghị UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh để thống nhất điều tra xử lý theo quy định.