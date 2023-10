Vũ Thu Phương, Khánh Vân diện trang phục nặng chục kg

Tối 29/10, để kỷ niệm 10 năm làm nghề, nhà thiết kế Lê Long Dũng và Thân Nguyễn An Kha tổ chức show thời trang tại TP.HCM. Show diễn giới thiệu 3 bộ sưu tập với hơn 90 thiết kế, có sự tham gia trình diễn của gần 100 hoa, á hậu, người mẫu.

Bộ sưu tập đầu tiên "Are you ready? Ready I am" mang cảm hứng thời trang đương đại với loạt trang phục đường phố mang tính ứng dụng cao như corset, crop top cách điệu, bodysuit xuyên thấu, quần ống rộng, chân váy ngắn kiểu Y2K… phù hợp với giới trẻ có phong cách mang hơi hướng “nổi loạn”. Những gam màu đại diện cho phong cách thành thị như xanh denim, đen, trắng được bộ đôi nhà thiết kế tận dụng.

Á hậu Lệ Hằng diện bodysuit gợi cảm bên trong áo dài tay xuyên thấu, mặc cùng váy ngắn. “Chị đẹp” Hà Kino có sự giao thoa giữa phong cách nữ tính và nam tính khi phối corset cùng trang phục hơi hướng menswear.