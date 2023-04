Vụ thiếu tá CSGT và 2 người bị tông chết: Khởi tố vụ án giết người

Ngày 23-4, Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết liên quan đến vụ xe bán tải nghi chở hàng cấm tông chết 1 thiếu tá CSGT và 2 công nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người.



"Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm chết 3 người. Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội giết người, vụ việc đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ" - Đại tá Lâm Minh Hồng nói.