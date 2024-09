Vu Thích bị trừng phạt

Ngôi sao phòng vé Trung Quốc Vu Thích dính đòn cảnh cáo vì đời tư bê bối. Theo QQ, những rắc rối đời tư đang ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp vừa mới nở rộ của nam diễn viên Vu Thích. Điều này làm hài lòng khán giả đại chúng nhưng khiến các nhà đầu tư lo ngại. Ngày 20/9, QQ đưa tin đoàn phim Tiêu Nhân do Ngô Kinh sản xuất đã dừng các cảnh quay của Vu Thích và có ý định sắp xếp tìm người thay thế. Ngôi sao võ thuật lo sợ scandal của Vu Thích ngày càng lớn, ảnh hưởng tới danh tiếng của bộ phim.

Vu Thích bị Ngô Kinh gạch tên khỏi dự án Tiêu Nhân. Phim khởi quay hồi tháng 7 Tiêu Nhân do Ngô Kinh đóng vai trò người đầu tư và đóng chính dàn diễn viên kỳ cựu tham gia gồm Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt cũng trở lại sau nhiều năm nghỉ ngơi. Với danh tiếng của ông hoàng phòng vé Ngô Kinh, tác phẩm này được dự kiến thu về hàng tỷ NDT. Do đó, việc Vu Thích được tham gia vào bộ phim chứng minh giới đầu tư muốn giúp nam diễn viên nâng cao danh tiếng, thành tích và địa vị trong giới điện ảnh nhờ "hưởng ké" các đàn anh. Thế nhưng, Vu Thích không thể kiểm soát thông tin đời tư của mình và đang bị thay thế. QQ phân tích thêm sau thành công của phim Phong Thần: Tam bộ khúc, Vu Thích được ca ngợi là "ngôi sao điện ảnh trời sinh". Nam diễn viên trẻ có ngoại hình rắn rỏi, vẻ đẹp nam tính quyến rũ, tỏa sáng trên màn ảnh và là nhân tố được các nhà sản xuất chọn để o bế, lăng xê. Chính vì vậy, Vu Thích từng nhiều lần được giúp đỡ, che đậy các scandal. Tuy nhiên, lần này bê bối đời tư của Vu Thích lan rộng, anh bị chính đàn chị Trương Vũ Kỳ tố cáo trên show truyền hình là bắt cá nhiều tay, dựa hơi phú bà, không chỉ đơn giản là những tin đồn không xác thực hay một vài hình ảnh mập mờ, vì vậy danh tiếng của Vu Thích ảnh hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cũng đã xóa bài đăng về Vu Thích, cắt tiết mục biểu diễn đêm Trung thu của nam diễn viên, chứng minh Vu Thích đã trở thành nghệ sĩ có "nguy cơ". Vì vậy, việc đoàn phim Tiêu Nhân xóa tên Vu Thích là điều dễ hiểu.

Vu Thích bị CCTV cắt tiết mục vì tranh cãi đời tư. Vu Thích nổi tiếng từ giữa năm 2023 nhờ nam chính Cơ Phát trong phim điện ảnh Phong thần: Tam bộ khúc, một đêm vụt sáng thành diễn viên nổi tiếng. Lúc đó, nam diễn viên được khen tài năng, có lợi thế phát triển trong tương lai. Theo QQ, dù dính đòn trừng phạt nhưng có thể Vu Thích chỉ im ắng một thời gian để chờ sự việc qua đi. Bởi nam diễn viên còn tới 3 dự án phim điện ảnh khác có kinh phí đầu tư cao nhưng chưa lên sóng, trong đó hai phần phim Phong Thần: Tam bộ khúc có tổng vốn lên tới 3 tỷ NDT. Phim đã quay xong, nhà sản xuất bắt buộc phải tìm cách "cứu" nam chính. Ngoài ra, một số ngôi sao điện ảnh khác như Hoàng Cảnh Du, Khuất Sở Tiêu, Dương Húc Văn cũng là những người vướng bê bối đời tư, nhưng chỉ cần im lặng một thời gian là tiếp tục đóng phim bởi sau lưng họ có mối quan hệ "chống lưng" mạnh.

Vu Thích được đánh giá diễn tốt, khí chất cuốn hút, có tài cưỡi ngựa bắn cung... Những yếu tố này giúp anh trở thành ngôi sao điện ảnh toàn diện. Đáng tiếc, nam diễn viên không thể kiểm soát được đời tư của mình. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ khán giả vẫn sẽ nhớ những scandal của Vu Thích, vì vậy chắc chắn trong tương lai nam diễn viên gặp nhiều khó khăn hơn trong sự nghiệp.