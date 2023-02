Vụ Thế giới Di động sa thải 7.000 nhân viên: Do nhầm lẫn số liệu?

“Số nhân sự giảm là do rơi rụng tự nhiên, tức là công ty tạm ngưng mở rộng nên không tuyển thêm nhân sự mới, các nhân sự cũ nghỉ do mong muốn cá nhân và công ty không tuyển thay thế. Công ty sẽ tập trung tối ưu năng suất lao động trong năm nay” - đại diện Thế giới Di động cho biết thêm.

Cuối năm 2022, khoản thưởng Thế Giới Di động phải trả nhân viên là 1.565 tỷ đồng, giảm 45% so với số liệu ghi nhận hồi đầu năm. Lũy kế cả năm 2022, chi phí dành cho nhân viên đạt 9.492 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ.

Doanh thu đạt hơn 30.588 tỷ đồng, giảm 15% so với quý IV/2021. Lợi nhuận sau thuế của Thế giới Di động trong quý IV/2022 đạt 619 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2022, MWG đạt doanh thu 134.722 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 16%, chỉ đạt 4.100 tỷ đồng. So với kế hoạch 2022, Thế giới Di Động chỉ thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và 65% mục tiêu lợi nhuận.

Xét về cơ cấu doanh thu cả năm 2022, chuỗi Điện máy Xanh đóng góp tới 51,7% tổng doanh thu của Thế giới Di động. Trong khi đó, chuỗi Thế giới Di động (gồm cả TopZone) và chuỗi Bách Hoá Xanh lần lượt đóng góp 26% và 20,3% tổng doanh thu của công ty. Doanh thu từ bán hàng online chiếm 14% tổng doanh thu của Thế giới Di động - mức cao nhất từ trước đến nay.

Uyên Phương