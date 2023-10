Vũ Thảo My sau 10 năm: Lột xác nóng bỏng, chưa yêu ai quá 1 năm

Tôi rất hâm mộ âm nhạc của Ariana Grande, Beyoncé, Rihanna... Họ đều là những nữ nghệ sĩ giỏi, vừa có thể sáng tác vừa có thể trình diễn và hát live rất tốt. Đó là những hình tượng mà tôi muốn hướng đến.

Với tôi, nghệ sĩ phải là người toàn diện, không chỉ trên sân khấu cầm mic hát mà còn phải sáng tác, tư duy âm nhạc, trình diễn tốt".



Vũ Thảo My sở hữu phong cách thời trang đa dạng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thừa nhận can thiệp "dao kéo", mối tình dài nhất là gần... 1 năm

Không những thay đổi trong âm nhạc, Vũ Thảo My còn có sự "lột xác" về ngoại hình gây chú ý. Trước nghi vấn can thiệp "dao kéo" để cải thiện nhan sắc, ca sĩ phản hồi với phóng viên: "Tôi chưa bao giờ phủ nhận việc có phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng tôi không khuyến khích mọi người hãy làm giống mình.

Tôi chỉ muốn nói là nếu mọi người muốn bản thân đẹp hơn thì hãy làm điều đó. Hãy làm tất cả những gì tạo cho mình cảm giác tự tin hơn mỗi ngày, miễn là đừng lạm dụng nó là được. Nếu mọi người muốn sửa cái gì đó để khiến mình đẹp hơn thì mọi người cứ làm".

Ở tuổi 25 năm, Vũ Thảo My tiết lộ cô từng trải qua nhiều mối tình. Theo ca sĩ 9X, cô thường đưa những trải nghiệm tình yêu vào âm nhạc, đa số các bài hát của cô đều nói về tình yêu.

Vũ Thảo My tiết lộ: "Những mối quan hệ cũ đổ vỡ đa số là do khoảng cách địa lý, tuổi tác, khác nhau về tư tưởng hoặc do tôi khó tính chẳng hạn. Bạn trai cũ của tôi có người ngoại quốc và cả người Việt, mối tình kéo dài lâu nhất của tôi là gần 1 năm.