Vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã tại Đắk Lắk: Đã bắt 22 người

Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Kuin và các địa bàn lân cận bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ công an xã hy sinh trong vụ tấn công vào trụ sở Công an xã ở Đắk Lắk.

Theo đó, Bộ trưởng Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm lên Thiếu tá đối với Đại uý Hoàng Trung (SN 1981, quê Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin), truy thăng cấp bậc hàm lên Đại uý đối với Thượng uý Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994, quê Yên Thành, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin).