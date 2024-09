Vụ tài xế trộm xe tải, tông chết 2 người ở Cần Thơ: Vợ khóc ngất khi biết chồng gặp nạn

Nỗi đau mất đi người trụ cột gia đình cùng chỗ dựa tinh thần khiến người vợ có chồng bị nam thanh niên lái xe tải tông chết ở Cần Thơ khóc nức nở. Ngày 27/9, Công an ở TP Cần Thơ vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn (31 tuổi, ngụ huyện Mang Thít, Vĩnh Long). Tuấn là đối tượng lái xe tải tông 2 người chết, 2 người bị thương vào hôm qua. Trưa nay, không khí đau buồn bao trùm căn nhà cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Thanh Tao (34 tuổi, ngụ quận Ô Môn) - nạn nhân bị đối tượng Tuấn lái xe tông tử vong. Nỗi đau mất đi người trụ cột gia đình cùng chỗ dựa tinh thần khiến chị Lê Thị Mỹ Ngân (30 tuổi, vợ anh Tao) khóc nức nở. Mỗi khi có ai nhắc đến chồng hoặc lúc nhìn về di ảnh người bạn đời, chị Ngân lại òa khóc. Vợ chồng chị có con nhỏ (12 tuổi và 8 tháng tuổi). Chị Ngân ôm con thơ nhìn về di ảnh của chồng. Ảnh: H.T Chị Ngân tâm sự, anh Tao làm nghề tự do, chủ yếu đi tháo dỡ công trình dân dụng, thu nhập bấp bênh. Còn chị Ngân, trước đây phụ việc cho quán cà phê ở gần nhà. Từ khi có con nhỏ, chị ở nhà chăm con nên không có thu nhập. “Hôm qua, anh ẵm con trai ra trước sân chơi được một lúc thì chạy xe đi làm. Trước khi đi, anh còn dặn tôi nhớ tranh thủ rước con gái đi học về. Đó là lần cuối cùng tôi được nghe anh nói chuyện. Anh mất rồi, giờ mẹ con tôi không biết phải sống sao…”, chị Ngân khóc nức nở. Chị Ngân mắt đỏ hoe khi nhắc về chồng. Ảnh: H.T Bà Nguyễn Thị Bê (57 tuổi, mẹ anh Tao) thỉnh thoảng lại bật khóc khi nghĩ đến con trai. Nhắc đến thời khắc định mệnh, ánh mắt người đàn phụ nữ hằn rõ đau đớn khi nghe tin con trai mất. "Hôm qua, vợ chồng tôi nghe tin con trai gặp nạn liền tức tốc chạy vô bệnh viện. Lúc đó, tôi biết con trai đã mất, nhưng vẫn giấu, không cho con dâu biết. Đến 20h, bệnh viện làm xong thủ tục, gia đình đưa thi thể Tao về nhà làm đám ma”, bà Bê nước mắt lưng tròng. Anh Tao là con thứ ba trong gia đình 4 người con. Trong các người con của bà Bê, anh Tao có hoàn cảnh khó khăn, làm thuê kiếm sống. Dù cơ cực nhưng anh Tao rất mực thương yêu vợ con, siêng năng làm lụng nên ai nấy đều quý mến. Bà Bê đau xót khi nhắc đến con trai. Ảnh: H.T Ông Lê Hữu Sang (Bí thư khu vực nơi vợ chồng anh Tao sinh sống) cho biết: "Vợ chồng anh Tao đang ở tạm tại căn nhà của chị gái, chứ chưa có tiền mua nhà riêng. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn". Như VietNamNet đưa tin, khoảng 12h20 cùng ngày, Tống Văn Hoàng Tuấn lái xe tải biển số 84C-044.69 chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 91 đã tông vào nhiều người đi đường ở quận Ô Môn. Hậu quả là 2 người chết, 2 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, đối tượng Tuấn lái xe bỏ trốn. Theo nguồn tin của VietNamNet, Tuấn vào Khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thuỷ) thì thấy xe tải biển số 84C-044.69 không có người trông coi, chìa khoá để trên vô lăng nên gã nhảy lên xe, nổ máy chạy đi. Nhận tin báo, Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo lực lượng truy bắt đối tượng Tuấn. Theo cơ quan chức năng, qua kiểm tra, Tuấn dương tính với ma túy.