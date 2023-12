Vụ tài tử Lee Sun Kyun chết trong ôtô: Xã hội Hàn Quốc khắc nghiệt với lỗi lầm của con người

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin tài tử Lee Sun Kyun qua đời trong tình trạng ngừng tim trong chiếc ôtô tại Công viên Waryong, Seoul ngày 27/12. Xports News, Yonhap News, Maekyung cho biết diễn viên Ký Sinh Trùng qua đời ngay tại thời điểm cảnh sát tìm thấy lúc 10h30.

Tại hiện trường Lee Sun Kyun qua đời, cảnh sát phát hiện dấu vết của than tổ ong. Truyền thông nhận định nam diễn viên chọn cách tự kết liễu vì không chịu được áp lực, giữa lúc anh bị điều tra vì bê bối dùng ma túy.

Vụ Lee Sun Kyun qua đời gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong xã hội Hàn Quốc, khi tỷ lệ tự tử ngày càng tăng. Trước đó, nam diễn viên bị cộng đồng mạng chỉ trích, sự nghiệp xuống dốc, hủy bỏ loạt phim và hợp đồng quảng cáo vì bê bối.



Tài tử có sự nghiệp thành công Lee Sun Kyun qua đời ở tuổi 48.

Những con số biết nói

Theo Korea Times, cơ quan phòng chống tự sát địa phương cho biết số ca tử vong do tự tử ở Hàn Quốc đã tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm 2023 trong nửa đầu năm, chủ yếu do áp lực.

Theo Tổ chức Phòng chống Tự tử Hàn Quốc, tổng cộng có 6.936 người tự tử ở Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 6, tăng 8,8% so với 6.375 ca tử vong do tự tử cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do khó khăn tài chính, áp lực kinh tế, xã hội.

Có báo cáo cho rằng tỷ lệ tự tử của nước này sẽ tăng sau đại dịch chưa từng có do kinh tế khó khăn và các lý do khác. Chuyên gia cho biết tỷ lệ tự tử thường không cao trong thời kỳ khủng hoảng vì tất cả mọi người đều có chung cảm xúc, chẳng hạn như tình bạn và đoàn kết để vượt qua khủng hoảng.