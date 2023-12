Vụ tài tử 'Ký Sinh Trùng' nghi đốt than tổ ong tự tử: Ngộ độc khí than nguy hiểm như thế nào?

Vụ nam diễn viên Lee Sun Kyun bất ngờ tử vong trong xe cá nhân đậu ở gần công viên Waryong, quận Jongno, Seoul với dấu vết của than tổ ong được cảnh sát tìm thấy tại hiện trường, đã dấy lên nghi vấn tự tử bằng khí than.

Dù chưa đưa ra kết luận chính thức nhưng việc tìm thấy dấu vết của than tổ ong trong xe cho thấy nhiều khả năng, nam diễn viên đã rơi vào tình trạng tim ngừng đập do ngộ độc khí CO. Đáng chú ý, đây cũng là nguyên nhân khiến cho nhiều người vô tình thiệt mạng do không sử dụng nhiên liệu đốt đúng cách.



Nam diễn viên Lee Sun Kyun (48 tuổi) được xác nhận đã tử vong vào sáng ngày 27/12. Ảnh sưu tầm

Ngộ độc khí than nguy hiểm thế nào?

Tờ Phụ Pữ Mới dẫn nguồn Verywellhealth, cho biết, khí CO (hay carbon monoxide) là loại không màu, không mùi được tạo ra trong quá trình đốt cháy nhiên liệu, trong đó có than tổ ong, dầu hỏa,...

Trong trường hợp ở trong không gian kín, việc đốt than có thể khiến nạn nhân gặp nhiều triệu chứng, sau đó là hôn mê và thậm chí là tử vong nếu không phát hiện kịp thời.