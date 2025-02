Vụ tai nạn 3 người chết ở Phú Yên: Tạm giữ tài xế

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Phú Yên cho biết, tại cơ quan công an, tài xế Phạm Quốc Huy chỉ xuất trình được giấy phép lái xe hạng C; trong khi theo quy định, với xe khách loại 54 chỗ ngồi cần phải có giấy phép lái xe hạng D.

Chiếc xe khách gặp nạn được kéo khỏi hiện trường (Ảnh: Thắng Thanh).