Vụ rơi trực thăng Bell-505: Huy động thợ lặn Đặc công Hải quân tìm kiếm

Ngay khi máy bay mất tín hiệu, Công ty Trực thăng miền Bắc đã phối hợp Bộ đội Biên phòng và lực lượng quân sự địa phương khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Đến chiều 6/4, đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân và trục vớt xác trực thăng Bell-505 tại vùng biển giáp ranh quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Bell 505 là trực thăng thế hệ mới, hạng nhẹ do hãng Bell Helicopter của Mỹ sản xuất năm 2018. Máy bay được chứng nhận an toàn bởi Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (US FAA) và cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EUASA).