Vụ ô tô rơi khỏi cầu ở Huế: "Người nhái" và tàu lặn tìm kiếm 2 nạn nhân

Đội SOS Quảng Nam mang theo xuồng máy, tàu lặn chuyên nghiệp hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu hộ 2 nạn nhân mất tích sau vụ ô tô chở rác bị rơi khỏi cầu treo ở Thừa Thiên Huế. Sáng 22/11, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm 2 nạn nhân T.T.T. (SN 1997, trú phường Thủy Vân) và N.Đ.T. (SN 1966, trú tại phường Phường Đúc), cùng thành phố Huế, bị mất tích trong vụ ô tô chở rác rơi khỏi cầu treo xuống sông Hữu Trạch tại xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Tại khu vực cầu Hữu Trạch (thuộc xã Hương Thọ, thành phố Huế), cách nơi xảy ra vụ tai nạn khoảng 5,5km, đội ngũ tìm kiếm của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế phối hợp với các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát, mở rộng khu vực tìm kiếm 2 nạn nhân. Đội SOS Quảng Nam triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích (Ảnh: Cao Tiến). Tại khu vực cầu treo Bình Thành, chính quyền địa phương đã huy động 3 thuyền máy phối hợp với lực lượng chức năng rà soát dọc theo dòng sông. Đặc biệt có thêm sự hỗ trợ từ lực lượng tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Đội SOS Quảng Nam. Anh Lê Hồng Nghĩa, Đội trưởng Đội SOS Quảng Nam, cho biết sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ của phía SOS Thừa Thiên Huế, anh cùng các đồng đội đã di chuyển ra Huế từ đêm 21/11. Đội SOS Quảng Nam mang theo 2 xuồng máy, 1 tàu lặn và nhiều thiết bị chuyên nghiệp, cùng 8 nhân lực đến sông Hữu Trạch. Các lực lượng tìm kiếm dọc theo dòng sông Hữu Trạch (Cao Tiến). "Ngay trong đêm 21/11, Đội đã triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ. Chúng tôi kiểm tra địa hình, dòng chảy từ 23h ngày hôm trước đến 2h hôm sau. Sáng nay, anh em bắt đầu tìm kiếm dọc theo dòng sông. Đội sẽ làm hết mình, đến khi tìm thấy các nạn nhân mất tích mới thôi", anh Nghĩa cho biết. Theo anh Nghĩa, đội của anh đã có kinh nghiệm tìm kiếm cứu hộ trong nhiều năm, tại nhiều tỉnh, thành miền Trung, mới nhất là tại khu vực cầu Đại Lộc (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Ngoài các lực lượng nói trên, người nhà của 2 nạn nhân cũng thuê một số thợ lặn tại Huế tham gia tìm kiếm. Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong sáng 22/11, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn. Công trình thủy điện Bình Điền, phía thượng lưu sông Hữu Trạch thực hiện lệnh vận hành điều tiết lũ. Khi tiếng chuông báo động tại chân cầu treo Bình Thành vang lên, cơ quan chức năng yêu cầu toàn bộ lực lượng tìm kiếm lên bờ, bảo đảm an toàn. Mưa lớn, thủy điện xả lũ gây khó khăn cho công tác tìm kiếm cứu hộ (Ảnh: Cao Tiến). Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 7h15 ngày 21/11, tại cầu treo Bình Thành (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), xe xuồng chở rác mang biển kiểm soát 75C-044.83 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế va vào lan can cầu, rơi xuống sông Hữu Trạch, khiến 2 người trên xe mất tích. Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế, thị xã Hương Trà, các đơn vị liên quan đã đến hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xác định nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng 16h40 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã trục vớt thành công xe chở rác, nhưng bên trong cabin không có 2 nạn nhân.