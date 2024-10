Vụ ô tô rơi đèo Bảo Lộc: Đầu độc người tình bằng xyanua rồi lao xe xuống vực

Trần Nguyễn Thu Trang bị bắt để điều tra cáo buộc dùng xyanua đầu độc người đàn ông, sau đó lái ô tô lao xuống đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Ngày 24/10, Trần Nguyễn Thu Trang, 39 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ để điều tra hành vi Giết người. Theo điều tra, Trang và ông V. (39 tuổi, ngụ TP HCM) có tình cảm với nhau. Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, bà ta nảy sinh ý định sát hại ông này nên tìm mua xyanua để đầu độc. Hiện trường ô tô nằm dưới vực ở đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: N.X Hôm 20/10, Trang đầu độc ông V. bằng xyanua khi cả hai đi ô tô từ Đồng Tháp về TPHCM. Hôm sau, bà này lái ô tô chở xác i trên quốc lộ 20, hướng lên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) để phi tang. Lúc qua đèo Bảo Lộc, nghi can này có ý định tự vẫn nên liên tục chạy lòng vòng. Đến trưa 21/10, Trang lái xe chở thi thể nạn nhân lao xuống vực sâu gần 50m. Ô tô hư hỏng, biến dạng phần đầu và cửa. Vài giờ sau, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện sự việc, huy động nhiều lực lượng xuống vực đưa Trang ra ngoài, chuyển tới bệnh viện. Trần Nguyễn Thu Trang thời điểm được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vực sâu. Ảnh: N.X Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện các dấu hiệu bất thường, nghi không phải tai nạn giao thông nên xin ý kiến Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng lập hồ sơ điều tra. Bước đầu làm việc, Trang thừa nhận hành vi sát hại ông V.