Vụ ô tô lao xuống sông Đồng Nai: Gia đình nữ tài xế tìm camera hành trình

Liên quan vụ ô tô lao xuống sông Đồng Nai khiến nữ tài xế tử vong, gia đình nạn nhân đang khẩn thiết tìm đoạn trích camera hành trình thời điểm xảy ra tai nạn. XEM VIDEO: Trong vụ việc ô tô lao xuống sông Đồng Nai xảy ra ngày 14/12 vừa qua, nạn nhân là chị T.T.N. (22 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), đang học thạc sĩ tại một trường trên địa bàn TPHCM. Tại bài đăng trên mạng xã hội, gia đình nạn nhân chia sẻ: “Vụ tai nạn ô tô 4 chỗ rớt xuống sông Đồng Nai làm 1 em gái thiệt mạng là nỗi mất mát to lớn đối với đại gia đình chúng tôi. Trên đoạn cầu đó, camera giám sát giao thông trên cầu bị khuất tầm nhìn, hình ảnh không rõ ghi lại sự việc. Gia đình chúng tôi xin các bác tài, những ai đi qua đoạn đường đó vào khung giờ từ 17h-18h ngày 14/12/2024 cho xin đoạn trích camera hành trình ghi lại vụ tai nạn hoặc thông tin liên quan đến vụ tai nạn.

Xin cộng đồng mạng chia sẻ bài viết này giúp gia đình. Xin chân thành cảm ơn!”. Bài đăng của gia đình nạn nhân. Ảnh chụp màn hình Một đồng nghiệp của bố nạn nhân cho biết nhiều người đặt câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên. Gia đình mong thu thập được đoạn trích camera hành trình từ các phương tiện đi qua để giúp làm rõ hơn sự việc. Như VietNamNet đưa tin, tối 14/12, ô tô do chị N. điều khiển mất lái, tông gãy lan can cầu và lao xuống sông. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tìm kiếm, nhưng không cứu được nạn nhân. Vị trí xảy ra vụ việc thuộc địa phận TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ô tô do nữ tài xế điều khiển lao xuống sông Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh Khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đưa thi thể nữ tài xế trong ô tô dưới sông Đồng Nai lên để tiếp tục điều tra. Sau đó, người nhái tiếp tục công tác trục vớt ô tô gặp nạn.