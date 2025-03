Vụ nữ tài xế Mercedes gây tai nạn: Phát hiện bức thư có nội dung tiêu cực

Cơ quan chức năng đã tìm thấy một lá thư do nữ tài xế viết sẵn có nội dung tiêu cực. Cán bộ công an khi làm việc với bà N. ghi nhận, bà gặp cú sốc về chuyện tình cảm, gia đình và đang có ý định tiêu cực.

Vụ TNGT khiến nhiều người bị thương, trong đó có một nữ sinh nguy kịch. Ảnh: Linh An

Cán bộ điều tra phải dành nhiều thời gian để trấn an tinh thần tài xế mới có thể lấy lời khai. Cơ quan công an kiểm tra nồng độ cồn qua thiết bị định lượng, kết quả hơn 0,4mg/lít khí thở. Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý tài xế theo quy định.