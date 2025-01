Vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen: Khởi tố vụ án, điều tra 3 hành vi

Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ khởi tố vụ án để điều tra 3 hành vi liên quan vụ việc một nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen. Sáng nay (3/1), Công an quận Ninh Kiều khởi tố vụ án hình sự: "Cố ý gây thương tích", "Làm nhục người khác" và "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra trước địa chỉ số 189 đường Huỳnh Cương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều vào ngày 1/1 vừa qua. Đây là vụ việc liên quan đến một nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen. Theo đó, khoảng 0h30 tối 1/1, chị N. (30 tuổi, nhân viên ngân hàng ở Cần Thơ) sau khi dự tiệc tất niên của cơ quan xong thì bắt taxi về nhà ở phường Cái Khế. Tới nơi, N. phát hiện bỏ quên chìa khóa nhà, ô tô ở cơ quan nên gọi điện thoại nhờ anh N.M.T. (làm chung ngân hàng với N.) lấy giúp. Anh T. mang chìa khóa qua đưa cho N. tại gần đường Trần Phú. Lúc này, N. nhờ anh T. đưa qua bờ hồ Huỳnh Cương lấy đồ đạc cá nhân. Khi đến đường Huỳnh Cương, N. bước xuống ô tô của T. thì bị H.N.B.T. (41 tuổi - vợ anh T.) cầm nón bảo đánh liên tiếp vào đầu, mắt gây thương tích. Chị T. cũng xé áo, quần của nữ nhân viên ngân hàng. Sau đó, N.T.N.Q. (em gái của chị T.) cũng dùng nón bảo hiểm đánh N. Tại thời điểm đó, một số người tụ tập xem, sử dụng điện thoại cá nhân quay clip lại. Sau đó, những đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội. Chị N. đến Công an phường Thới Bình trình báo vụ việc. Tại cơ quan công an, T. và Q. thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật như nêu trên. Công an đang xác minh, điều tra, làm rõ hành vi để xử lý theo quy định.