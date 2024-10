Vụ người đàn ông bị đánh sau khi làm thơ trên Facebook: Nhóm đối tượng khai gì?

Công an địa phương ở Quảng Bình đã triệu tập nhóm 7 đối tượng liên quan vụ việc hành hung người đàn ông nhập viện, sau khi làm thơ đăng trên Facebook. Ông Lư bị nhóm người đánh bất tỉnh Sáng 14-10, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết đã triệu tập 7 người liên quan trong vụ việc gây rối trật tự xã hội xảy ra tại nhà ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, ở thôn Thượng Bắc) mà Báo Người Lao Động phản ánh.

Ông Ngô Văn Lư bị nhóm người hành hung dẫn đến nhập viện sau khi ông làm bài thơ đăng trên mạng xã hội Facebook đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Sau quá trình điều tra, Công an xã Ngư Thủy đã triệu tập 7 đối tượng có liên quan. Nhóm người này đều trú tại thôn Liêm Tiến, cách nhà nạn nhân không xa. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình và nói rằng nguyên nhân chính dẫn đến vụ hành hung là do bài thơ của ông Lư đăng lên Facebook khiến họ "cảm thấy bị xúc phạm". Do tức giận nên cả nhóm đã đi xe ô tô đến nhà yêu cầu ông Lư gỡ bài đăng. Tại nhà ông Lư, giữa nhóm đối tượng và ông Lư xảy ra cự cãi. Sau đó cả nhóm đã lao vào đánh ông Lư để dạy cho ông này một "một bài học", dẫn đến thương tích. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Công an huyện Lệ Thủy thụ lý, điều tra. Bài thơ ông Lư sáng tác và đăng lên trang cá nhân Như Báo Người Lao Động phản ánh, hôm 10-10, lúc ông Lư cùng vợ đang dùng bữa cơm tối thì bất ngờ xuất hiện nhóm 7-8 người lạ mặt đi 2 xe ô tô ập vào nhà anh. Nhóm người này không nói năng gì và lập tức lao vào hành hung ông Lư. Sau khi đánh nạn nhân bất tỉnh, nhóm người còn kéo chân ông Lư ra trước hiên nhà và tiếp tục đánh đập. Khi thấy bà con làng xóm chạy đến can ngăn, những người này mới dừng tay, sau đó lên xe ô tô rời khỏi hiện trường. Vì thương tích nặng, ông Ngô Văn Lư được người nhà chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Sau 3 ngày điều trị, hiện ông trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê, thương tích đầy người. Theo anh Ngô Văn Luýt (con trai ông Lư) nhận định, nguyên nhân bố anh bị hành hung có thể xuất phát từ câu chuyện vào ngày 9 và 10-10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền, do công tác tổ chức không chặt chẽ, dẫn đến việc xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, các đội bóng khiếu nại ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Chính vì thế, ông Lư đã viết một bài thơ châm biếm kể về giải bóng chuyền này và đăng lên mạng xã hội Facebook. Có thể từ đây, những người trên đã đến nhà hành hung bố của anh.