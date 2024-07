Vụ nghi đầu độc chất xyanua ở Đồng Nai, nạn nhân duy nhất sống sót xuất viện

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 8.7, bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa - Khoa Nội tim mạch - Lão học Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, sau thời gian tích cực điều trị, bệnh nhân N.H.B.T (18 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) - nạn nhân duy nhất còn sống trong nghi án 3 người trong gia đình tử vong do ngộ độc xyanua ở Đồng Nai - hiện sức khỏe đã ổn định.

“Tình trạng sức khoẻ bệnh nhân tới hôm nay tỉnh táo, có thể đi lại được. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi sát sau khi xuất viện. Bệnh nhân cần tiếp tục tập vật lý trị liệu để phục hồi do các cơ hiện vẫn còn yếu, bác sĩ cũng sẽ bổ sung thêm thuốc bổ cho bệnh nhân. Với trường hợp này, bệnh nhân rất may mắn vì phục hồi và qua cơn nguy kịch nhanh, so với các trường hợp ngộ độc xyanua khác thì thường nếu còn sinh hiệu sống, bệnh nhân sẽ bị chết não và nằm một chỗ. Chiều nay (8.7), bệnh nhân sẽ được xuất viện”, bác sĩ Cao Khoa cho biết thêm.

Trước đó, bệnh nhân B.T được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh đột ngột.