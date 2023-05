Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh 'hội đồng': Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân

Trưởng Công an huyện Lạc Thủy cho hay, ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc học sinh đánh nhau, lực lượng công an đã xác minh được thời gian, địa điểm nơi xảy ra sự việc.

Thông tin trên được Thượng tá Quách Đình Thi - Trưởng Công an huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) cung cấp cho báo chí sáng 9/5.

Qua làm việc với công an, Ban giám hiệu trường TH&THCS An Bình (xã An Bình, huyện Lạc Thủy) cho biết, sự việc học sinh đánh nhau trong lớp nhà trường cũng không nắm được cho đến khi xuất hiện clip trên mạng xã hội.

"Công an huyện đang tiếp tục xác minh làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật",Thượng tá Thi cho biết.

Báo cáo của Trường TH&THCS An Bình cho thấy, sự việc xuất phát từ việc học sinh D. (mặc áo xanh trong clip) và học sinh Y. (mặc áo đen trong clip) khi đi học đã nô đùa, vỗ vào lưng, vai nhau. Đồng thời các bạn trong lớp hò reo, cổ vũ nên xảy ra sự việc như trong clip.