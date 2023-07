Vụ mở nhạc đám ma, mang băng rôn đi đòi nợ: Một người bị đánh gãy răng?

Nhằm gây áp lực với chủ phường, những phường viên đã mang băng rôn, mở nhạc đám ma ngay trước cổng nhà bà L. ông H. để đòi tiền.

Các hộ dân cũng làm đơn gửi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành để được giải quyết.

Được biết, đến nay đã có 60 người ký tên làm đơn tố cáo bà L. ông H. chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng. Người nhiều nhất đang bị chủ phường nợ hơn 1,4 tỷ đồng.

Những ngày này, nhà bà L. cửa đóng, then cài.

Sau khi xem xét nội dung đơn công dân, căn cứ các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành có ý kiến: "Tại thông báo ngày 9/6 của Công an huyện Yên Thành đã đề nghị công dân làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện Yên Thành. Nếu công dân không thống nhất với đề nghị của Công an huyện Yên Thành thì hướng dẫn công dân viết đơn gửi lên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật".

Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, ông H. nguyên là cán bộ Công an huyện Đô Lương, Nghệ An.