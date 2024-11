Vụ máy bay quân sự rơi ở Bình Định: Đã đưa 2 phi công ra khỏi rừng

Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã thấy và đưa 2 phi công trên máy bay Yak-130 gặp sự cố, rơi tại Bình Định, ra khỏi rừng an toàn. Ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 0h ngày 7/11, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 940 (phi công thứ 2) trong vụ máy bay Yak-130 gặp sự cố, rơi ở huyện Tây Sơn, Bình Định đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi rừng an toàn. Lực lượng chức năng đã đưa Đại tá Sơn lên xe cứu thương đến Bệnh viện Quân y 13 để tiếp tục theo dõi, điều trị y tế. Đại tá Nguyễn Văn Sơn được đưa lên xe cứu thương (Ảnh: Doãn Công). Qua ghi nhận, tình trạng của Đại tá Nguyễn Văn Sơn tương đối ổn định, đi đứng bình thường nhưng có một vài xây xát nhẹ. Đến 0h40 cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Hồng Quân cũng được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa ra khỏi rừng an toàn. So với Đại tá Nguyễn Văn Sơn, tình hình sức khỏe Thượng tá Quân yếu hơn. Sau khi thay quần áo bị ướt, Thượng tá Quân được đưa lên xe cứu thương về Bệnh viện Quân y 13 để tiếp tục theo dõi, điều trị. Trực tiếp có mặt chỉ đạo công tác tìm kiếm trong đêm, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, bày tỏ vui mừng, đánh giá rất cao nỗ lực của các lực lượng, đặc biệt là sự phối hợp và triển khai nhanh chóng, trúng và đúng. Theo Trung tướng Sơn, công tác tìm kiếm của các lực lượng gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa to, sông suối chảy rất xiết, rừng sâu, đỉnh núi cao hơn 800m. Thượng tá Nguyễn Hồng Quân cũng được lực lượng chức năng đưa ra khỏi rừng sâu (Ảnh: Doãn Công). Song, các đơn vị đã triển khai bằng nhiều phương pháp như cho trực thăng bay tìm kiếm trên cao, cùng tất cả các hướng dưới mặt đất và đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 2 phi công về an toàn. Cũng theo Trung tướng Phạm Trường Sơn, ngay trong đêm 6/11 lực lượng chức năng đã họp rút kinh nghiệm sơ bộ. Trong ngày 7/11 sẽ tổ chức tìm kiếm vị trí máy bay rơi. Sau đó giải mã hộp đen để tìm ra lý do tại sao càng trước và càng trái bung ra, nhưng càng phải không bung ra. Đây là một trong những trường hợp bất trắc, vô cùng phức tạp, trong hướng dẫn của người lái ghi là phải nhảy dù. Trung tướng Phạm Trường Sơn thông tin thêm, khi xác định máy bay không thể hạ cánh được nên các phi công điều khiển máy bay vào núi để nhảy dù, cách sân bay Phù Cát khoảng 20km, vị trí máy bay rơi cách sân bay khoảng 30km. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo công tác tìm kiếm trong đêm 6/11 (Ảnh: Doãn Công). Trước đó, theo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), máy bay Yak-130 (số hiệu 210 D) Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức ban bay huấn luyện ngày tại sân bay Phù Cát. Máy bay cất cánh lúc 9h55, đến 10h38 khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra, đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công đã báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai phi công đã nhảy dù lúc 10h51 tại khu vực Trường bắn TB2, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã thành lập Sở chỉ huy lâm thời, triển khai lực lượng thường trực và dân quân phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ. Khoảng 700 cán bộ, chiến sĩ, cùng người dân địa phương được huy động tham gia tìm kiếm 2 phi công. Đến 16h30 cùng ngày, Thượng tá phi công Nguyễn Hồng Quân, Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 940, đã liên lạc về đơn vị. Khoảng 18h45, lực lượng tìm kiếm cứu nạn liên lạc qua điện thoại được với Đại tá phi công Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 940 (người thứ 2 trong máy bay gặp nạn).