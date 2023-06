Vụ lộ đề lớp 10 tại Kon Tum: Hủy kết quả của 12 học sinh liên quan, cho thi lại

Cơ quan Công an tỉnh Kon Tum xác minh, giáo viên được giao ra đề đã bất cẩn trong bảo quản Dự thảo đề. (Ảnh minh họa: TTXVN )

Ban ra đề còn thiếu chặt chẽ trong yêu cầu xử lý bản Dự thảo đề. Học sinh chụp bản Dự thảo đề và chuyển cho bạn học trong nhóm kín. Cơ quan công an cũng xác định nhóm kín có 12 học sinh liên quan đến vụ việc.

Theo tờ trình, kết quả xác minh liên quan đến việc lộ đề thi môn tiếng Anh, Cơ quan Công an tỉnh Kon Tum xác minh cho thấy, giáo viên được giao ra đề đã bất cẩn trong bảo quản Dự thảo đề.

Trên cơ sở xác minh của cơ quan Ccng an kết hợp với phân tích chất lượng và phổ điểm tiếng Anh (môn chung) của kỳ thi tuyển sinh năm học 2023-2024 so với phổ điểm năm liền kề trước đó, Sở Giáo dục và Đào tào tỉnh Kon Tum khẳng định phạm vi ảnh hưởng của việc lộ bản thảo đề thi môn tiếng Anh là rất nhỏ so với quy mô của kỳ thi.

Do đó, Sở Giáo dục và Đào tào tỉnh Kon Tum đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án xét tuyển lớp 10. Cụ thể, với thí sinh không liên quan đến vụ lộ bản thảo đề thi sẽ giữ nguyên phương án xét tuyển. Đối với các thí sinh có liên quan (12 học sinh), Sở Giáo dục và Đào tào tỉnh Kon Tum đề xuất hủy kết quả thi, tổ chức cho các em thi đợt 2 đối với môn tiếng Anh bằng đề dự bị. Dự kiến thời gian thi vào đầu tháng 8.

Về xét tuyển sinh đối với các thí sinh này, Sở Giáo dục và Đào tào tỉnh Kon Tum đề xuất sử dụng kết quả thi đợt đầu của môn Toán và Ngữ văn; kết quả thi đợt 2 môn tiếng Anh cùng với điểm rèn luyện, học tập 4 năm cấp Trung học cơ sở của thí sinh để xét tuyển.