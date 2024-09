Vụ lái ô tô vào sân trường tông tử vong học sinh: Tạm giữ tài xế

Với việc lái ô tô bán tải vào trường học gây ra vụ tai nạn khiến một học sinh lớp 2 ở Đắk Lắk tử vong tại chỗ, nam tài xế là một phụ huynh của trường đã bị tạm giữ. Tối 16/9, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận đã tạm giữ hình sự đối với ông L.V.N. (22 tuổi, trú xã Ea Sin) để làm rõ việc lái xe trong sân trường tông một học sinh lớp 2 tử vong. Phía cơ quan công an đang xác minh để sớm khởi tố vụ án theo quy định pháp luật. Qua nắm bắt, vị phụ huynh này mới lấy bằng lái được 3 tháng. Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến học sinh lớp 2 tử vong (Ảnh: Uy Nguyễn). Một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Búk cho biết, gia đình nữ sinh tử vong có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cả gia đình sinh sống 12 người gồm nhiều thế hệ trong một căn nhà nhỏ. "Về trách nhiệm của tài xế, hiệu trưởng và bảo vệ nhà trường sẽ do công an điều tra, xử lý theo quy định", lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện cho hay. Theo ông Lưu Đức Dũng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, thời điểm xảy ra vụ việc bảo vệ vừa ra phía sau khu tập thể nhà trường để bơm nước nên không kịp ngăn phụ huynh nói trên và sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ khoảng 2 phút. Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, theo quy định, ô tô không được đi vào sân trường để đưa đón học sinh. Khoảng 6h40 cùng ngày, ông N. điều khiển xe bán tải chở con đi học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin). Do trời mưa nên ông N. lái thẳng xe vào sân trường. Khi lùi xe, do thiếu quan sát, ông N. đã tông vào 3 học sinh đang đội chung chiếc ô đi vào sân trường. Hậu quả, một nữ sinh tử vong tại chỗ, 2 học sinh khác bị xây xát nhẹ và ảnh hưởng tâm lý. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.