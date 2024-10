Vụ Hương Tràm bị đồn sinh con: Một công ty ở TPHCM bị phạt 10 triệu đồng

Phía ca sĩ Hương Tràm vừa thông báo kết quả giải quyết đơn kiện về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và vu khống cô trên mạng xã hội. Hương Tràm cho biết thời gian qua, vụ việc liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật và vu khống cá nhân cô và người thân trong gia đình cô đã được cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật. Ca sĩ Hương Tràm (Ảnh: Nhân vật cung cấp). "Căn cứ theo đơn ngày 23/5 và ngày 4/8 của Hương Tràm, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã tiến hành giải quyết và ban hành văn bản số 3470/STTTT-Ttra ngày 14/8 để kết luận về vụ việc. Trong quá trình các cơ quan chức năng giải quyết, một số cá nhân, tổ chức liên quan đã lên tiếng đính chính và xác nhận những thông tin đăng tải là không đúng sự thật, đồng thời đã công khai xin lỗi", phía Hương Tràm cho hay. Trong văn bản về kết quả xử phạt được Sở TT&TT TPHCM gửi Hương Tràm hôm 14/8, Thanh tra Sở quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng với một công ty truyền thông địa chỉ tại TPHCM. Đây là đơn vị đăng ký sử dụng một trang điện tử và đăng bài viết có tiêu đề "Hương Tràm gia nhập hội sao Việt sinh con tại Mỹ?". Theo Sở TT&TT TPHCM, sau khi nhận thông tin từ Sở, công ty này chủ động gỡ bài viết sai sự thật, đăng bài xin lỗi ca sĩ Hương Tràm. Về phía ca sĩ Hương Tràm, qua sự việc lần này, cô muốn gửi gắm thông điệp về việc sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm. "Mạng xã hội là nơi chia sẻ và kết nối, nhưng cần phải thận trọng, văn minh để tránh gây tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của người khác. Hương Tràm hy vọng sau sự việc này, sẽ không còn ai phải trải qua cảm giác bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm từ môi trường mạng xã hội", ca sĩ cho hay. Giọng ca gốc Nghệ An cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi, danh dự của mình và nỗ lực để mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Như Dân trí đưa tin trước đó, hồi tháng 5, Hương Tràm làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý những người đăng tin sai sự thật, vu khống. Ngày 28/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra theo đơn tố giác tội phạm của bà Phạm Thị Hương Tràm (ca sĩ Hương Tràm). Theo nội dung đơn, ca sĩ Hương Tràm phát hiện trên mạng xã hội Facebook, YouTube, Tiktok đăng tải các bài viết nữ ca sĩ ôm hôn 2 cháu nhỏ với nhiều nội dung bình luận, chia sẻ không đúng sự thật. Đồng thời, các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội lồng ghép một số hình ảnh, đặt tiêu đề phản cảm, không đúng sự thật như: "Sinh con cho đại gia", "sinh con ở Mỹ", "sinh đôi". Ngoài ra, ca sĩ Hương Tràm cũng gửi đơn đến Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đề nghị xử lý những người đăng tin sai sự thật về mình về hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do dân chủ để đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm.