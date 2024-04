Vụ hướng dẫn viên du lịch tử vong trên sông Tiền: Bắt lái tàu cao tốc

Liên quan đến khiến 1 người chết và 2 người bị thương, chiều ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Thành Được (42 tuổi, ngụ An Giang) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Trước đó, khoảng 16h45 ngày 19/4, ông Phan Thành Được điều khiển tàu số hiệu AG-233** của Công ty Cổ phần du lịch Hàng Châu, trên phương tiện có 42 khách du lịch người nước ngoài vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, cùng 2 thuyền viên.