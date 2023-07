Vụ hỗn chiến náo loạn đường phố ở Quảng Bình: Truy bắt 17 đối tượng

Your browser does not support the video tag.

Hàng chục thanh niên mang hung khí hỗn chiến giữa phố (Video: FB).

Như đã thông tin, vào khoảng 16h ngày 3/7, trước cổng sân vận động thị xã Ba Đồn xảy ra vụ hỗn chiến giữa hàng chục thanh niên, làm náo loạn đường phố.

Nguyên nhân của vụ việc được cho là do 2 nhóm có mâu thuẫn từ trước, nên hẹn nhau ra giải quyết.