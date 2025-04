Vụ gần 1.000 du học sinh bị Mỹ thu hồi visa: Không nên quá hoang mang

Ban đầu gia đình khá lo lắng với thông tin mà truyền thông đăng tải nhưng em nghĩ, nếu tập trung học tốt, cộng với hồ sơ uy tín, các du học sinh sẽ không ảnh hưởng.

Du học sinh nên cẩn trọng nhưng không quá lo lắng



Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trần Phương Hoa, Giám đốc tổ chức giáo dục Summit cho biết, nhiều phụ huynh sinh viên Việt Nam lo lắng khi thời gian qua có thông tin nhiều du học sinh tại Mỹ bị hủy visa.

Bên cạnh đó, một số đại học Mỹ có gửi thông báo khuyên du học sinh đang theo học nếu chưa có việc khẩn cấp cần rời Mỹ thì nên hạn chế đi lại trong thời gian này để tránh những rủi ro visa.

Tuy nhiên, theo bà Hoa, du học sinh Việt Nam không cần quá lo lắng vì các trường hợp bị hủy visa thường do lý do không tuân thủ pháp luật Mỹ hay bị nghi ngờ mang lại rủi ro an ninh cho Mỹ.